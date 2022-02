Zwei Jugendliche auf Geburtstagsfeier in Biblis mit Pfefferspray verletzt

Biblis. Auf der Geburtstagsfeier einer 18-Jährigen in Biblis sind am Freitagabend (25.02.) zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei erschienen gegen 21.45 Uhr fünf Jugendliche unangemeldet zu der Feier in den Kleingärten "Am Werrtor". Nachdem sie einen Streit ausgelöst hatten, wurde Pfefferspray in die Gruppe der Feiernden versprüht. Die streitauslösende Personengruppe floh daraufhin in Richtung Bahnhof. Einer von ihnen soll ein schwarzes Mountainbike gefahren haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die unter 06206 / 9440-0 Hinweise zu den gesuchten fünf Jugendlichen geben können.