Zwei harte Wochen für Berufspendler

Weinheim/Birkenau. Berufspendler, die vom Odenwald über Weinheim in Richtung Autobahn fahren, werden mit gemischten Gefühlen auf die kommenden zwei Wochen schauen. Der Saukopftunnel an der B 38 zwischen Weinheim und Birkenau wird wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ab Montag, 20. September, bis Samstag, 2. Oktober, voll gesperrt – auch tagsüber. Das dürfte zu den Hauptverkehrszeiten in Birkenau und in der Weinheimer Nordstadt nicht nur auf der B 3, sondern auch in der Birkenauer Talstraße und auf einigen Schleichwegen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zumindest ist die Baustelle in der Birkenauer Talstraße nahe der Peterskirche wieder verschwunden, um die Verkehrsbehinderungen nicht weiter zu verschärfen. Erst im Frühjahr 2022 wird dann am neuen Weschnitzpegel weiter gearbeitet.

Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, sei die Vollsperrung des Saukopftunnels wegen Arbeiten an der Löschwasseranlage „aus Sicherheitsaspekten unumgänglich, da während der Arbeiten kein Löschwasserim Tunnel zur Verfügung steht“.

Doch das ist noch nicht alles: Auch auf der Westtangente geht seit dieser Woche der dreistreifige Ausbau weiter. Zunächst stand der Rückbau der Verkehrsinsel bei der Kreuzung B 38/Viernheimer Straße/Westtangente auf dem Programm. Zu Beginn der zweiten Bauphase wird dann in der Nacht vom 21. auf den 22. September, von 20 bis 6 Uhr, die Westtangente zwischen Kreisverbindungsstraße (K 4229) und Viernheimer Straße ebenfalls voll gesperrt. Anschließend stehen nach Angaben des RegierungspräsidiumsKarlsruhe zwei verengte Fahrstreifen und mit reduzierter Geschwindigkeit zur Verfügung. pro/ü

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2