Zwei Freitage, zwei Bands

Hemsbach. Im September lädt die Stadt Hemsbach wieder ein zu „Kultur am Schloss“ auf dem Rathausplatz. Mit von der Partie sind diesmal zwei Bands: Waiting for Frank spielen am 10. September Songs aus Irland; am 17. September folgen die Töpelkings und ihre „Mundart Grooves“.

Auf dem Rasen des südlichen Rathausplatzes finden – unter bis dato vorgeschriebener Wahrung der Abstandsregeln–- maximal 150 Personen Platz. Die Bestuhlung wird durch Helfer des Bauhofs vorgenommen, die Anordnung der Stühle ist fix und darf nicht verändert werden. Die Plätze sind nummeriert; mit dem Kauf der Karten, die ebenfalls nummeriert sind, erfolgt automatisch eine Sitzplatzreservierung. Der Zutritt zum Rathausplatz ist nur am Eingang Hildastraße möglich.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr und dauern etwa eineinhalb Stunden ohne Pause. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Ein Getränkewagen der „Zehntscheuer“ wird auf dem Rathausplatzgelände für Erfrischendes sorgen.

Karten werden nur im Vorverkauf angeboten und kosten pro Stück 10,00 Euro. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Bei durchgehend schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf den jeweils nächsten Tag verschoben. Darüber wird rechtzeitig auf der Website und Facebook-Seite der Stadt Hemsbach informiert. Die Karten behalten in diesem Fall ihre Gültigkeit und können nicht zurückgegeben werden.

Karten können ab sofort mit Angabe der Kontaktdaten telefonisch unter 06201/70768 bestellt und danach abgeholt werden. red