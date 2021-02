  Zwei Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen

Heppenheim. Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche wurden im Stadtgebiet von Heppenheim zwischen 16 und 22 Uhr von der Polizei mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen jetzt über die Auswertung berichtet, wurden dabei 120 Fahrzeuge gemessen. Fast jeder sechste Wagenlenker war zu schnell unterwegs. In den kontrollierten Abschnitten, in denen Höchstgeschwindigkeiten von 50 beziehungsweise 60 km/h gelten, wurden insgesamt 22 Autofahrer geahndet.

Spitzenreiter waren zwei Wagenlenker, die Geschwindigkeiten von 87 und 98 km/h auf dem Tacho hatten. Neben dem Bußgeld in Höhe von etwa 160 Euro, werden zwei Punkte fällig. Zudem droht ein einmonatiges Fahrverbot.

Neben der Geschwindigkeit hatten die Ordnungshüter aber auch die Gurtpflicht überprüft. Elf Autofahrer hatten sich dabei als Gurtmuffel erwiesen und mussten daher ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro in Kauf nehmen.

Erfreut zeigten sich die Beamten über die Disziplin der Angehaltenen. Kein Autofahrer war alkoholisiert. Die Kontrollen werden dennoch und vor allem unabhängig von Fastnachts- und/oder Feiertagen fortgesetzt.