Zwei E-Bikes aus Tiefgarage in Weinheim gestohlen

Kriminalität. Unbekannte Täter haben in der Nach von Dienstag auf Mittwoch aus einer Tiefgarage in Weinheim zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Der Besitzer stellte die beiden Räder gegen 20.30 Uhr auf seinem Stellplatz in der Tiefgarage in der Grundelbachstraße ab und sicherte sie mit stabilen Faltschlössern, wie die Polizei berichtet. Zusätzlich entfernte er an einem der Räder die Bedieneinheit. Als er am nächsten Morgen, kurz nach 8 Uhr zu dem Stellplatz zurückkehrte, waren die beiden E-Bikes verschwunden.

Die Räder werden wie folgt beschrieben:

- Mountainbike der Marke Lapierre, Modell HT700I, Yamaha-Motor, schwarzer Rahmen mit roten Pedalen und roten und weißen Highlights am Rahmen, Wert rund 2200 Euro

- Hollandrad der Marke Velodeville, Modell AEB490, Bosch-Motor, mintgrüner Rahmen mit schwarzen Pedalen und Fahrradkorb, Wert ca. 3000 Euro.

Zeugen beobachteten gegen 23 Uhr einen jungen Mann und eine Frau, wie sie zunächst ein Fahrrad in ein Auto luden und davon fuhren. Als diese wenige Minuten später zurückkehrten und ein weiteres Fahrrad in das Auto luden, sprachen die Zeugen die zwei Personen an. Daraufhin verließen diese panikartig die Örtlichkeit. Nach Angaben der Zeugen war an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 06201/1003-0 zu melden.