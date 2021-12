Zwei Bewerbungen für Nachfolge an der Spitze der SPD-Fraktion im Landtag

Hessen. Für die Nachfolge von Nancy Faeser an der Spitze der hessischen SPD-Landtagsfraktion gibt es zwei Bewerbungen. Neben dem Parlamentarischen Geschäftsführer Günter Rudolph habe die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lisa Gnadl ihren Hut in den Ring geworfen, sagte ein Fraktionssprecher nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Montag in Wiesbaden. Nach dem Wechsel von Faeser in das Bundeskabinett will die Landtags-SPD am Dienstag (14. Dezember) über den neuen Vorsitz entscheiden. Faeser war vergangene Woche als Bundesinnenministerin vereidigt worden und hatte ihr Landtagsmandat zurückgegeben. Sie ist auch Parteichefin der hessischen SPD.

