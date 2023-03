Roßdorf. Bei einem Verkehrsunfall in Roßdorf sind zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Ihre Fahrzeuge waren am Freitag bei einem Überholmanöver in der Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg zusammengekracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 41-Jährige Fahrerin des einen Autos wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und die 82-Jährige im anderen Wagen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1