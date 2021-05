Zwei 15-Jährige stehlen Pakete aus Postwagen

Darmstadt-Dieburg. In Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei 15 Jahre alte Jungen festgenommen worden, weil sie Pakete aus einem Postwagen gestohlen haben sollen. Sie müssten sich nun strafrechtlich verantworten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach versuchte einer der beiden am Donnerstag, ein bereits zugestelltes Paket zu stehlen, das nicht mehr im Fahrzeug lag. Als der Postbote das bemerkte und ihn darauf ansprach, nahm der andere 15-Jährige drei Pakete aus dem abgestellten Wagen mit. Dann flüchteten sie. Beamte nahmen sie wenig später an einer Bushaltestelle fest.

