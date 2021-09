Zusammenstoß beim Abbiegen - Radfahrer verletzt

Viernheim. Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kreuzstraße in Viernheim rief am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger Radfahrer aus Viernheim die Kreuzstraße auf dem dortigen Radfahrstreifen in Richtung "Am Königsacker". Die Fahrerin eines weißen Opels, eine 61-jährige Heppenheimerin, befuhr die Kreuzstraße in die gleiche Richtung und bog nach rechts in die Saarlandstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 40-jährige Radler aus Viernheim leichte Verletzungen. Insgesamt werden die Schäden auf circa 2500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

