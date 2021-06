Zusätzliche Termine im Impfzentrum

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Das Bergsträßer Corona-Impfzentrum bietet in den nächsten Tagen zusätzliche Impftermine an. Möglich machen das 1300 zusätzliche Dosen des Impfstoffs von Astra-Zeneca, die der Kreis erhalten hat, wie die Pressestelle des Landratsamts mitteilte.

„Die Terminvergabe erfolgt ohne Priorisierung. Wer sich impfen lassen möchte, kann sich anmelden unter www.terminland.eu/impfzentrum-kreis-bergstrasse“, heißt es in der Mitteilung. Folgende Zeiträume stehen demnach für dieses Kontingent zur Verfügung: Am Samstag, 19. Juni, 231 Termine zwischen 7 und 20 Uhr, am Sonntag, 20. Juni, 171 Termine zwischen 8 und 17.20 Uhr sowie am Dienstag, 22. Juni, 361 Termine von 7 bis 20 Uhr. Primär richte sich das Angebot an Menschen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Ein Wechsel auf einen anderen Impfstoff sei ausgeschlossen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Die Pressestelle meldete drei neue Corona-Infektionen. Neue Todesfälle führt die Mitteilung nicht auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut gestern mit 14,8 an – ein Rückgang gegenüber dem Vortag (18,5).

126 Neu-Infektionen in Hessen

In Bergsträßer Krankenhäusern befinden sich nach Kreisangaben sechs Patienten mit einer bestätigten Corona-Infektion und zwei weitere mit einer Verdachtskonstellation. Sieben Bergsträßer befänden sich innerhalb oder außerhalb des Kreises in stationärer Behandlung. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 36 der 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon allerdings keines mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigten.

126 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 289 690. Insgesamt 7448 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind sechs mehr als am Vortag.

Testpflicht soll bestehen bleiben

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern setzen trotz sinkender Corona-Zahlen auf eine weitere Absicherung über Tests – auch mit Blick auf die Urlaubszeit. Vorgaben für Reiserückkehrer aus dem Ausland sollen dafür bis mindestens Mitte September verlängert werden, wie Bundesminister Jens Spahn (CDU) nach Beratungen mit seinen Länderkollegen sagte.

Nach Angaben des bayerischen Ressorts als Vorsitzland soll an der generellen Testpflicht für Flugreisende vor dem Abflug festgehalten werden. Die Quarantäneregeln für Rückkehrer aus Risiko- und Hochinzidenzgebieten mit hohen Infektionszahlen sowie aus Gebieten mit neuen Virusvarianten sollen bestehen bleiben. Im Straßen- und Bahnverkehr an den Grenzen soll es verstärkt Kontrollen geben.

Die Länder wollen die Schnelltests beibehalten, die zwei Mal pro Woche in Schulen und Kitas verlangt werden. Über den Sommer soll ein Konzept erarbeitet werden, um kostenlose Bürgertests auch im Herbst und Winter fortzusetzen. Firmen sollen demnach verpflichtet werden, in Präsenz arbeitenden Mitarbeitern weiterhin zunächst bis Ende September regelmäßig ein Testangebot zu machen.

Die Minister sprachen sich dafür aus, in den nächsten Wochen ein Konzept zur Zukunft der Impfzentren zu erarbeiten. Deren Finanzierung durch den Bund ist vorerst bis 30. September gesichert. Die Verkehrsminister der Länder wollen indes die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) beibehalten. kbw/dpa