Nach eineinhalb Jahren mit größtenteils digitaler Lehre soll an Hessens Universitäten wieder mehr Normalität einkehren. Zum Start des Wintersemesters bieten die Hochschulen wieder deutlich mehr Präsenzveranstaltungen an.

So will Hessens größte Hochschule, die Goethe-Universität in FRANKFURT, ihren Studierenden endlich wieder ein

...