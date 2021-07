Zuletzt in Darmstadt gesehene vermisste Person wohlbehalten aufgefunden

Südhessen. Der seit Mittwochnacht (30.06.) als vermisst gemeldete 60-jährige Matthias L., der zuletzt in Darmstadt gesehen

worden war, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Der 60-Jährige meldete sich am Samstag selbstständig bei Angehörigen und gab telefonisch an, auf dem Heimweg zu sein. Beamte des Polizeireviers Wiesloch konnten Matthias L. dann gegen 17:15 Uhr fußläufig auf dem Radweg zwischen Wiesloch und Dielheim antreffen. Die genauen Hintergründe zum Verschwinden sind derzeit nicht bekannt.

