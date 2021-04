Noch ist unklar, ob und in welcher Form der Fahrgastbeirat eine Zukunft hat. Die jüngste Online-Sitzung war zugleich der letzte Termin in der ablaufenden Wahlperiode. Damit endet auch die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder. Sprecher Peter Castellanos von der Initiative Pro Bahn hofft, dass die Interessen der ÖPNV-Kunden weiterhin in einem solchen Gremium eine Stimme haben werden. Es gehe nun

...