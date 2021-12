Zugvögel rasten an der Bergstraße auf dem Weg in den Winterurlaub

Auf der Weschnitzinsel in Lorsch haben sich dieser Tage Kraniche breitgemacht. Die großen, storchähnlichen Vögel legen dort eine Pause ein, ehe für sie die Reise in Richtung Süden weitergeht. Wenn es bei uns nämlich immer kälter wird, machen sich die Kraniche auf den Weg nach Spanien oder sogar bis zur Küste von Nordafrika, wo es wärmer ist und sie den Winter verbringen können.

Fred Fuchs © MM

Solche Vögel, die im Winter in wärmere Gebiete reisen und im Sommer zurückkehren, nennt man „Zugvögel“. Dazu gehören – neben den Kranichen – auch Störche, Gänse, Schwalben, der Kuckuck und viele weitere Vogelarten.

Jedes Jahr zur gleichen Zeit machen sich die Zugvögel auf den Weg in wärmere Gebiete. Es ist sehr wichtig für sie, diese Reise anzutreten, da sie in der Kälte des Winters nicht überleben können.

Das Verhalten, im Winter in den Süden zu fliegen, ist bei den Zugvögeln angeboren. Es gibt auch Zugvögel, die im Sommer noch weiter im Norden leben wie in Dänemark oder Polen. Wenn es dann Winter wird, fliegen sie auch in Richtung Süden, allerdings nicht bis nach Afrika. Sie machen über den Winter in Deutschland und der Schweiz Halt, da es hier für sie immer noch wärmer ist als der Winter in ihrer Heimat.

Wir bezeichnen diese Vögel als „Gastvögel“. „Standvögel“ verbringen das gesamte Jahr an einem Ort. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.