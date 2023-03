Zugvögel am Bergsträßer Himmel

Bergstraße. Hallo Kinder, vielleicht habt ihr schonmal einen riesigen Vogelschwarm am Himmel gesehen und euch gefragt, warum das auf einmal so viele Vögel sind und was die da eigentlich machen. Das sind Zugvögel. Jährlich sind weltweit schätzungsweise 50 Milliarden Zugvögel unterwegs, davon etwa fünf Milliarden zwischen Europa und Afrika. Als Vogelzug bezeichnet man den alljährlichen Flug der Zugvögel von ihren Brutgebieten zu ihren Winterquartieren und wieder zurück.

Woher sollen Zugvögel wissen, wo lang es geht? Ihr angeborener Instinkt weist ihnen den Weg. Nachts orientieren sie sich am Sternenhimmel, tagsüber am Sonnenstand und an der Landschaft. Außerdem folgen sie sämtlichen Flussläufen und Meeresküsten. Wissenschaftler entdeckten eine Art innern Kompass, mit dem Vögel den Neigungswinkel des Erdmagnetfeldes wahrnehmen. Auf diese Weise unterscheiden die Zugvögel, ob sie sich in Richtung der Pole oder zum Äquator hinbewegen.

Warum bilden Zugvögel immer so eine schöne Anordnung in den Lüften? Zugvögel haben unterschiedliche Flugformationen. Gänse und Kraniche fliegen in der berühmten Keilformation, Enten reisen in einer geraden Linie hintereinander durch die Lüfte. Die jeweilige Formation ist vor allem für Langstreckenzieher wichtig, damit die Gruppe kraftsparend fliegen kann. Die Positionen in der Formation werden von den Tieren immer wieder gewechselt, damit sich jeder Vogel unterwegs im Windschatten der anderen erholen kann. Auch Konkurrenzverhalten und Hierarchien innerhalb der Reisegruppe spielen eine Rolle. vad