Zugausfälle wegen Gleisarbeiten in Lampertheim

Lampertheim. Mit schwerem Gerät wird derzeit im Bereich des Lampertheimer Bahnhofs gearbeitet. Zweiwegebagger, Schwellentransportfahrzeuge, Schotterwagen und Co. sind dabei im Einsatz. Die Deutsche Bahn erneuert dort noch bis zum 13. Juni Gleise. Die Baustelle steht nach Angaben von Bahnsprecherin Julia Katzenbach-Trosch in Zusammenhang mit dem Vorhaben, die Riedbahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim auf eine moderne, elektronische Stellwerks-technik umzurüsten. Mit der bisherigen Technik seien laut Bahn zuletzt häufig Störungen aufgetreten, die zu Verspätungen führten.

Die Arbeiten in Lampertheim wie sonst auf der Strecke laufen vor allem zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Der Grund: „In der Nacht sind einfach viel weniger Züge unterwegs“, sagt Julia Katzenbach-Trosch. Der Verkehr werde somit weniger behindert.

Lärm nicht vermeidbar

Gleichzeitig allerdings bringt die Baustelle Lärm mit sich. Nicht nur durch Fahrzeuge und Maschinen, sondern auch durch ein automatisches Warnsystem, das die Arbeitenden mit akustischen und optischen Signalen vor herannahenden Zügen warnt. Diese Sicherungsmaßnahme sei zwingend erforderlich, heißt es in einer Mitteilung. Die Deutsche Bahn sei dennoch bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen möglichst gering zu halten, ganz vermeiden ließen sie sich nicht.

Das gilt nicht nur für die Geräuschkulisse. Es kommt auch zu Zugausfällen – im Regionalverkehr und auf der S-Bahn-Linie S9 (Groß Rohrheim-Karlsruhe). „Wir empfehlen daher allen Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt in den elektronischen Auskunftsmedien wie dem DB Navigator oder unter bahn.de über die jeweiligen Verbindungsmöglichkeiten zu informieren“, so Katzenbach-Trosch. Weitere Infos zu baubedingten Fahrplanänderungen gebe es im Internet auch unter bauinfos.deutschebahn.com. In Lampertheim würden zudem nachts Busse als Ersatz für Züge eingesetzt.

Die Baustelle ist rund einen Kilometer lang. Die Arbeiten finden auf Gleis 1 und 2 statt. Züge können im Lampertheimer Bahnhof auf die anderen Gleise umgeleitet werden. /ü