In Südhessen sind die Betreuungsplätze in den Kitas und Krippen knapp. Auch in Heppenheim, wie Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) in der jüngsten Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses (SKS) eingestehen musste. Zwar verfüge die Stadt mit ihren Stadtteilen über 17 Kitas, in elf davon werden auch Kinder unter drei Jahren betreut, doch stimmen Angebot und Nachfrage derzeit nicht mehr

...