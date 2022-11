Zu Ausstellungen in Schirn und Städel

Bergstraße. Die Katholische Erwachsenenbildung Südhessen (KEB Südhessen) lädt dazu ein, gemeinsam auf Studienreise zu gehen, um aktuelle Kunstausstellungen in der Region zu erkunden.

Am Freitag, 2. Dezember, führt der Weg in die Kunsthalle Schirn nach Frankfurt. Dort widmet sich eine Sonderausstellung unter dem Titel „Chagall. Die Welt in Aufruhr“ dem Wirken Marc Chagalls. Durch das nationalsozialistische Regime einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt, emigrierte der jüdische Künstler 1941 in die USA. Die Ausstellung in der Kunsthalle Schirn zeigt Exponate aus dieser Zeit; das künstlerische Schaffen Chagalls in diesen Jahren berührt zentrale Themen wie Identität, Heimat und Exil. Nach einer Führung bleibt noch Zeit,die Kunsthalle eigenständig zu erkunden. An- und Abreise erfolgen mit der Bahn, Abfahrt ab Heppenheim ist um 10 Uhr, die Rückkehr ist gegen 16 Uhr geplant. Eine zweite Fahrt in die Kunsthalle Schirn findet am Samstag, 21. Januar, statt.

„Der Göttliche“

Am Samstag, 10. Dezember, besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „Guido Reni. Der Göttliche“ im Frankfurter Städel gemeinsam zu erkunden. Reni galt zeitlebens als einer der besten und erfolgreichsten Maler, zu seinen Auftraggebern zählten Päpste, Fürsten und Herzöge. Seit dem 19. Jahrhundert richtete sich das öffentliche Interesse vermehrt auf seinen Rivalen Caravaggio, so dass sein Wirken heute fast in Vergessenheit geriet. In Zusammenarbeit mit dem Museo Nacional del Prado in Madrid werden in Frankfurt rund 130 seiner Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken ausgestellt.

Nach einer Führung bleibt ebenfalls Zeit, um die Ausstellung noch mal eigenständig zu erkunden. Die Anreise erfolgt ab Heppenheim um 10.30 Uhr mit der Bahn, die Rückkehr nach Heppenheim ist für 16 Uhr geplant. red