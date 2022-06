Zivilfahnder nehmen an der A 67 gesuchten 43-Jährigen fest

Pfungstadt. Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Sonntagnachmittag (5.6.) auf einer Rastanlage bei der Autobahn 67 in Pfungstadt einen Ford mit vier Insassen. Für den gesuchten 43-jährigen Mitfahrer endete die Kontrolle in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 16 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten den Wagen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass ein 43-jähriger Mitfahrer wegen illegalem Handel unter anderem mit Zigaretten per Haftbefehl gesucht

wurde. Er hatte die Untersuchungshaft anzutreten und wurde nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wegen fehlendem Versicherungsschutz musste der Wagen stehenbleiben. Gegen den 44-jährigen Fahrer wurde in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.