Zivilfahnder führen Schwerpunktkontrollen durch

Bad König / Höchst. Ein Duzend Fahrzeuge und 29 Personen sind am Dienstag (18.05.) von Rauschgiftfahndern (K 34), Beamten des Kommissariats 41 und der Hessischen Bereitschaftspolizei in Bad König und Höchst kontrolliert worden.

Der Fokus lag, so die Polizei, schwerpunktmäßig auf möglichen Drogendelikten, Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Zweiräderdiebstählen. Im Zuge dessen kontrollierten die Fahnder zwischen 14 Uhr und 19 Uhr auf der Landstraße zwischen Bad König und Zell einen 21 Jahre alten Hyundaifahrer, der positiv auf Drogen reagierte. Die Ursache könnte darin liegen, dass er am Vorabend zwei Joints geraucht hatte. Inwieweit er deswegen seinen Führerschein abgeben muss, wird sich im Laufe der Ermittlungen zeigen. Weil ein 22-Jähriger nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für einen 50 km/h schnellen Roller besitzt, wurde Anzeige gegen ihn und dem Halter des Zweirades erstattet. Die Kontrolle wurde gegen 15.30 Uhr in Bad König, in Höhe der Anhaltebucht, vor dem Bahnübergang, durchgeführt.

Die Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität, von Sachbeschädigungen und Diebstählen werden auch in Zukunft durchgeführt werden. Weitere Einsätze sollen folgen.