Zimmerer wünschen sich Nachhaltigkeit

Bergstraße. Die Zimmerer-Innung Bergstraße sieht die aktuelle Entwicklung am Holzmarkt und die langen Lieferwege kritisch. Die Innungsbetriebe stünden für Regionalität und möchten langfristig vorwiegend hiesige Holzprodukte verbauen. Aus ökologischer Sicht spreche vieles dafür, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher gelte der Appell an die Holzlieferanten, „nicht die Containerschiffe für den Export bis zum Anschlag zu beladen, sondern auch die kurzen Wege zum Fachmann in der Region ins Kalkül zu ziehen“. Auch die Kunden schätzten diesen Aspekt. Neben der klassischen Massivbau- und Holzbauweise werde immer öfter nach klimaneutralen, zukunftsweisenden Lösungen gefragt. „Die Auftragslage ist gut, aber das notwendige Material ist kaum zu beschaffen“, so Obermeister Stefan Vock. Die Betriebe seien in Sorge, wie diese Entwicklung weitergeht.

Die Lage auf dem Holzmarkt habe sich in den vergangenen Monaten stark verändert. Die Nachfrage in China und den USA sei immens, was sich auf die bewährten Lieferketten auswirke. Die Zimmerer sehen den langen Weg des Holzes und den damit verbundenen CO2-Ausstoß beim Transport kritisch, heißt es in der Mitteilung: „Einerseits wollen die Kunden weltweit klimaneutrale Bauweisen, andererseits werden die Lieferwege nicht bedacht.“

Es gebe zwar Holzvorräte, aber die Lieferzeiten seien höchst unterschiedlich. Viele Materialien seien nicht von heute auf morgen verfügbar. Die Zimmerer profitierten aktuell von langjährigen Kundenbeziehungen, müssten aber ihre Lagerhaltung überdenken und sich mit den Partnern vor Ort austauschen. Die Innung sei sich einig, dass kurze Wege gerade beim Material im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaftlichkeit erstrebenswert seien.

Gleichzeitig sei beim Einkauf von Baumaterialien wie Holz- und Dämmstoffen eine deutliche Preissteigerung zu verzeichnen. Dabei ist festzustellen, dass der Handel seine Angebote für Baustoffe befristet und zudem nur Tagespreise aufruft. Ursache sei das weltweite Herunterfahren der Produktionskapazitäten gehandelter Baustoffe infolge der Corona-Pandemie. Zudem hätten Waldbesitzer momentan wenig Interesse daran, nach Jahren mit schlechten Preisen großflächig Holz einzuschlagen. red

