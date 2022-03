Zigarettenautomat in Weinheim gesprengt / Polizei sucht Zeugen

Weinheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Weimarer Straße in Weinheim gesprengt und sind anschließend geflohen. Wie die Polizei berichtet, verständigte ein Zeuge am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Polizei, als er den zerstörten Automaten bemerkte. Wie die Explosion herbeigeführt wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Ob die Täter Zigaretten oder Bargeld entwendet haben, ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.