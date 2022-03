Zigarettenautomat in Weinheim gesprengt

Weinheim. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter einen Zigaretten-Automaten in der Weinheimer Thadden-Straße gesprengt, Geld und Zigaretten daraus gestohlen. Hinweise auf mögliche Täter liegen nach Angaben der Polizei derzeit nicht vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Fall am Tag zuvor in Hemsbach könne nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, bittet die Polizei, sich unter 06201/1003-0 zu melden.