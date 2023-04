Zigarettenautomat in Bensheim im Visier Krimineller

Blaulicht. In der Nacht zum Donnerstag (20.04.), gegen 3.30 Uhr, haben sich zwei noch unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Darmstädter Straße in Auerbach zu schaffen gemacht.

Ein Zeuge überraschte das Duo dabei, als sie gerade versuchten das Schloss des Automaten aufzusägen. Ihr kriminelles Vorhaben blieb glücklicherweise erfolglos und die beiden Unbekannten traten die Flucht an. Beide wurden auf ein Alter von etwa 20 bis 30 Jahre und eine Körpergröße von 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Sie trugen dunkle Kleidung, führten Rucksäcke mit sich und sprachen in einer ausländischen Sprache.

Der an dem Zigarettenautomaten verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 in Bensheim ermittelt in diesem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.