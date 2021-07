Ziele für eine bessere Welt

Die Vereinten Nationen sind ein Zusammenschluss aus 193 Staaten auf der ganzen Welt. 2016 hat man gemeinsam 17 Ziele entwickelt, um die Welt zu einem guten Ort für alle Menschen zu machen. Sie heißen „Ziele für nachhaltige Entwicklung“, und alle Länder arbeiten daran, dass diese Ziele umgesetzt werden. Dabei geht es um Dinge, wie allen Menschen sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen oder dafür zu sorgen, dass niemand hungern muss.

Aber was genau bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Das bedeutet, immer nur so viel zu nehmen oder zu verbrauchen, wie in der Natur auch wieder neu entsteht. Wenn in einem Wald im Jahr fünf neue Bäume wachsen und in diesem Wald im Jahr auch nur fünf Bäume gefällt werden, dann besteht der Wald für immer aus gleich vielen Bäumen. Nimmt man jedoch mehr weg, als neu entstehen, fällt man also mehr als fünf Bäume im Jahr, dann werden es immer weniger und irgendwann ist der Wald weg.

Fred Fuchs © MM

Momentan wird auf der Welt zu viel genommen. Nicht nur in Wäldern, sondern auch bei Wasser oder Kohle. Die Natur kann nicht so schnell Neues entstehen lassen, wie es genommen wird. Bei den Zielen der Vereinten Nationen geht es darum, dass Menschen bewusster mit der Natur zusammenleben. So kann man Häuser nachhaltig bauen: Man kann alte Steine verwenden, den Strom mit Solarzellen erzeugen und den Platz an Wänden und Dächern nutzen, um dort Pflanzen wachsen zu lassen. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

