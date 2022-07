Zeugensuche nach Unfallflucht in Bensheim

Bensheim. Am Freitag gab es zwischen 9 und 18 Uhr einen Unfall in der Heidelberger Straße. Ein bislang noch unbekanntes Auto war in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei beschädigte es einen auf der Gegenfahrbahn ordnungsgemäß in einer Parkfläche abgestellten schwarzen BMW.

Am BMW wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgerissen. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Wagen unerlaubt von der Unfallstelle, so die Polizei. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter Telefon 06251/84680 in Verbindung zu setzen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Börse in Frankfurt Dax legt zum Wochenausklang kräftig zu Mehr erfahren Auf einen Blick An diesen 10 Symbolen erkennen Sie sichere Sommerreifen Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1