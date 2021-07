Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit elektrischem Krankenfahrstuhl

Biblis. Am Donnerstag (22.07.) gegen 20:30 Uhr kam es in Biblis in Höhe der Hugo-Sellheim-Straße/ Ecke Kettelerstraße zu einer leichten Kollison zwischen einem elektrischen Krankenfahrstuhl und einem Kleinbus. Der Kleinbus fuhr an der angegebenen Örtlichkeit aus bislang unbekannter Ursache langsam rückwärts und touchierte hierbei den Krankenfahrstuhl auf der linken Seite. Der 88-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls aus dem Kreis Bergstraße wurde hierbei nicht verletzt. Ein Schaden an dem Krankenfahrstuhl wird noch überprüft. Der Fahrer des Kleinbusses vergewisserte sich kurz, ob es dem Herrn gutgeht, und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Der Fahrer dieses Kleinbusses oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

