Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eberstadt. Am Freitag wurde gegen 10:45 Uhr ein silberner BMW durch einen schwarzen Kleinwagen auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Palisadenstraße in Darmstadt-Eberstadt auf Höhe des Friedhofs. Die Geschädigte bemerkte den Schaden nicht sofort und entfernte sich von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussage soll der Kleinwagen von einer älteren Dame geführt worden sein. Die Fahrzeugführerin des schwarzen Kleinwagens und mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 zu melden.

