Zeugenaufruf nach erneuter Geldautomaten-Sprengung in Viernheim

Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in der Schulstraße in Viernheim am frühen Freitagmorgen (23.07) hat die Polizei einen gesonderten Server geschaltet, um Bild- und Videomaterial hochladen zu können. Personen, die die Tat, die gesuchten Täter und das Fluchtauto, einen schwarzen Audi S6 Kombi, fotografiert oder Videos gemacht haben, werden gebeten, das Material den

Ermittlern unter dem Link: www.polizei-hinweise.de/sprengung-viernheim zur Verfügung zu stellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren drei Personen mit schwarzen Maskierungen in der Bank. Die Täter sind nach der Sprengung mit einem schwarzen Audi S6 Kombi über die Weinheimer Straße in Richtung Autobahn 659 geflüchtet. Inwieweit Geld erbeutet wurde, muss noch ermittelt werden. Für die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen war auch der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Durch die Wucht der explodierten zwei Geldautomaten haben sich Wände verschoben. Splitter der Glasfront zerstreuten sich auf eine Distanz von bis zu 80 Metern. In dem Wohn- und Geschäftshaus haben sich zum Zeitpunkt der Tat keine Personen aufgehalten. Ein Statiker wurde nun beauftragt, die weitere Nutzbarkeit des Gebäudes zu prüfen.

Alle Hinweise zu der Tat werden auch telefonisch von den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim entgegengenommen. Telefon: 06252 / 706-0.

