Zeugen nach versuchtem Raub in Pfungstadt gesucht

Pfungstadt. Nachdem sich am Dienstagvormittag (17.5.) ein versuchter Raub in einem Geschäft für unter anderem Haushaltsartikel in der Mainstraße in Pfungstadt zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Mitarbeiterin der Filiale alarmierte gegen 9.30 Uhr die Polizei und gab an, dass ein unbekannter Mann versucht habe die Kasse des Ladens zu entwenden. Wie sich im Zuge der Ermittlungen rausstellte, soll er, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, ein Messer vorgezeigt haben. Glücklicherweise wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand verletzt. Ohne Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung Ludwig-Clemenz-Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen verliefen ergebnislos. Der Flüchtige soll eine Sturmhaube getragen, eine schlanke Statur gehabt haben und circa 1,70-1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Applikationen.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.