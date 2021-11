Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Viernheim gesucht

Straßenverkehr. Am Donnerstag (04.11.) zwischen 12 und 21 Uhr, hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Audi A3 beschädigt, der auf einem Parkplatz der Bürgermeister-Neff-Straße 14 ordnungsgemäß abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Kotflügel hinten links beschädigt wurde, wie die Polizei berichtet. Am beschädigten Fahrzeug konnten unter anderem rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Es seidaher davon auszugehen, dass der Verkehrsunfall von einem roten Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 /944-0 entgegen.

