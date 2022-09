Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lorsch gesucht

Lorsch. Am Dienstag (27.) gegen 16.30 Uhr ist es in der Heppenheimer Straße in Lorsch zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizei berichtet. Der Fahrer eines silbernen Audis befuhr die Heppenheimer Straße, als ihm ein weit links fahrender, noch unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam. Der Fahrer des silbernen Audis musste aufgrund dessen ausweichen und fuhr in einen parkenden schwarzen PKW, überschlug sich im Anschluss und landete auf dem Dach. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1