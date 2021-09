Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit, dabei geht es um einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, der sich am 2. September, einem Donnerstag, 15:10 Uhr auf der B38 in Birkenau ereignet hat. Der Verursacher und die Geschädigte standen hintereinander an einer roten Ampel am Abzweig Richtung Birkenau/Reisen. Aus bisher ungeklärter Ursache rollte der Unfallverursachende rückwärts auf das andere Fahrzeug. Anschließend fuhr der Verursacher über die grüne Ampel in Richtung Reisen davon. Es soll sich hierbei um einen weißen Opel mit HP-Kennzeichen handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

