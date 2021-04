Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neckarsteinach. Am Dienstag (20.04.) gegen 8 Uhr hat der Fahrer eines LKWs den Außenspiegel eines geparkten LKWs beschädigt, der in der Neckargemünder Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Wie die Polizei berichtet wurde hierbei der linke Außenspiegel des geparkten LKWs beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter 06272-9305-0 entgegen.

