Zeugen nach Einbruch in Zwingenberg gesucht

Zwingenberg. Kriminelle haben am Montag (19.12.) eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus in der "Wiesenpromenade"" heimgesucht. Zwischen 11.30 und 12.45 Uhr gelangten die bislang noch unbekannten Täter durch die zuvor aufgehebelte Eingangstür ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten die Eindringlinge mehrere Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie bei ihrem Beutezug Bargeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt Hinweise von Zeugen in dieser Sache unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.