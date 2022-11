Zeugen nach Einbruch in Viernheim gesucht

Viernheim. Nach einem Einbruch die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Viernheim hat die Bergsträßer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zu der Tat ist es in der Zeit von Sonntagabend (27.11.) bis Montagabend (28.11.) gekommen. Gegen 21.30 Uhr am Montag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Anwesen in der Lise-Meitner-Straße eingedrungen waren. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchsucht, nach ersten Erkenntnissen machten die Eindringlinge jedoch keine Beute. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.