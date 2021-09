Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Ober-Ramstadt. Nachdem bislang Unbekannte in eine Gaststätte in der Nieder-Ramstädter Straße im Tatzeitraum zwischen Mittwoch- (1.9.) und Donnerstagmorgen (2.9.) eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen verschafften sich unter Gewalteinwirkung Zutritt in die Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Mit ihrer Beute, unter anderem circa 90 Euro Bargeld, suchten sie im Anschluss das Weite. Das Ermittler-Team des Kommissariats 21/22 in Darmstadt suchen nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Sie sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

