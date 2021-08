Zeugen nach Einbruch in Darmstädter Kindergarten gesucht

Darmstadt. Ein Kindergarten in der Ludwigshöhstraße ist zwischen Donnerstag- (12.8.) und Sonntagmorgen (15.8.) ins Visier Krimineller gerückt. Wie die Polizei berichtet, gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt in die Kindertagesstätte. Im Inneren angekommen durchwühlten die Täter mehrere Räume auf der Suche nach Beute. Was die Kriminellen entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

