Zeugen nach Einbruch in Arztpraxis in Heppenheim gesucht

Heppenheim. Nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis in der Lehrstraße in Heppenheim hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Vermutlich in der Nacht zum Samstag (07.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in das Geschäftsgebäude ein und brachen anschließend die Eingangstür zur Praxis auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 10.30 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, der Tatzeitraum reicht bis 12.30 Uhr am Vortag zurück. Im Inneren der Arztpraxis wurde noch eine weitere Tür aufgebrochen und mehrere Räume betreten. Scheinbar ohne Beute suchten die Einbrecher im Anschluss das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtige aufgefallen ist, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.