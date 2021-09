Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Parkrempler

Auerbach. Am Sonntag ereignete sich in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Bürgerhauses Kroneparks in Auerbach ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte hierbei einen anderen Pkw, der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Fremdschaden von zirka 700 Euro. Aufgrund der Unfallspuren ist zu vermuten, dass ein Pkw den Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht haben könnte. Ersten ungesicherten Hinweise zu Folge könnte der Verkehrsunfall durch einen schwarzen Audi der Q-Reihe verursacht worden sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bensheim samt Angabe des Aktenzeichens: 0982176/2021 unter der Rufnummer: 06251/84680.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1