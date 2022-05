Zeugen für Unfallhergang und Unfallort gesucht

Seeheim-Jugenheim. Am Samstag wurde im Rahmen eines Polizei-Einsatzes in Seeheim-Jugenheim ein Fahrzeug mit erheblichen Beschädigungen auf der Beifahrerseite festgestellt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass diese durch einen Verkehrsunfall entstanden sind. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunkel blauen Audi A3. Es ist anzunehmen, dass sich der entsprechende Unfall im Bereich der Gemeinde Seeheim-Jugenheim ereignet haben dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1