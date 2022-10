Zerbrechlicher Porzellan-Luxus im Odenwald

Erbach/Odw. Die reich ausgestatteten Schauräume des Erbacher Schlosses bilden noch bis zum 6. Januar 2023 eine Bühne für rund 300 besondere Spitzenprodukte: In der Ausstellung „Zu Gast im Schloss. Zerbrechliche Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur“ sind die Objekte des edlen Kunsthandwerks als Tischdekorationen nach historischen Vorlagen sowie motivisch arrangierte solitäre Figuren oder Figurengruppen zu sehen, die Themen und Moden illustrieren.

Die vorwiegend aus der Kurpfälzischen Manufaktur stammenden edlen Porzellane treten in den zehn Räumen der Gräflichen Sammlungen auf 600 Quadratmetern mit mittelalterlichen Rüstungen und Waffen, natur- und jagdkundlichen Schätzen und herausragenden Antiken in einen Dialog. So bot sich die Hirschgalerie für Jagd- und Tierdarstellungen an, der ehemals als Speisesaal dienliche Oraniersaal präsentiert mit gedecktem Tisch barocke Tafelfreuden, und der Grüne Salon mit antiken Vasen beherbergt kurzzeitig Porzellane, die Dichtungen der Mythologie veranschaulichen.

Das „weiße Gold“

Was heute ein Gebrauchsgegenstand von Wert ist, war im 18. Jahrhundert extravaganter Luxus und löste Begeisterung aus. Mit der Erfindung des „weißen Goldes“ im sächsischen Meißen, das das in China und Japan schon jahrhundertelang gefertigte hauchdünne Porzellan nachahmen konnte, verbreitete sich das neue deutsche Hartporzellan auf den Tafeln Adliger und an den Fürstenhöfen. Gewerbliche Großbetriebe wurden gegründet wie die Kurfürstliche Manufaktur Frankenthal im Jahr 1755, die für einige Jahrzehnte existierte und deren Produkte auch im Residenzschloss von Franz I. zu Erbach-Erbach eingeführt waren. Die Dichterin Helmina von Chézy (1783-1856) schrieb nach einem Besuch im Schloss: „Trat man in den Eßsaal, so leuchtete einem aus allem, was man sah, Gediegenheit und anmaßungslose Zierlichkeit entgegen. Das Tafelservice war der Triumph des Rococostils.“

Der Glanz vergangener Zeiten und die Darstellungskunst der Porzellanschöpfer lassen sich an den vielteiligen Servicen und den Einzelobjekten ablesen. Zu den Höhepunkten zählen die Skulpturengruppe „Apoll mit den vier Elementen“, das den mythologischen Lichtgott umgeben von den Allegorien des Feuers, der Erde, des Wassers und der Luft zeigt, ein Terrinengefäß in Form eines Keilerkopfes oder Chinoiserien mit zarten Landschaftsszenerien auf Tellern und Tassen. Die weißen oder farbig gebrannten Porzellane geben auch Beispiele von höfischen Idealisierungen der damals niederen Berufsstände wie Magd, Fischverkäufer, Schäferin oder Bauer und sie setzen häusliche Momente der Adelswelt ins Bild.

„Die Frankenthaler Porzellanerzeugnisse werden in der Beletage unseres Schlosses auf Tischen eingedeckt und auf Möbeln und in Vitrinen zur Schau gestellt. So können wir schildern, wo und in welcher Weise Porzellan früher genutzt wurde“, sagt Kuratorin Anja Kalinowski. „Die nahe Betrachtung der kleinteiligen Kunstwerke ist uns sehr erwünscht. Nicht nur sind zerbrechliche Schönheiten zu bewundern. Im Umfeld der vielseitigen Gräflichen Sammlungen entstehen auch neue spannende Bezüge zu unserem eigenen Inventar.“

Zur Ausstellung ist ein auf 116 Seiten reich bebilderter Begleitband erschienen, der zum Preis von 17,95 Euro im Shop des Schlosses zu beziehen ist. red