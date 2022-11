Zensus ist laut Hessischem Landesamt kurz vor dem Abschluss

Hessen. Rund 97 Prozent aller Eigentümer von Immobilien haben in Hessen bereits ihre Angaben zur Gebäude- und Wohnungszählung gemacht. Damit stehe die Datenerhebung des Zensus 2022 kurz vor dem Abschluss, teilte das Hessische Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Wer seiner gesetzlichen Auskunftspflicht noch nicht nachgekommen sei, erhalte in den kommenden Tagen einen Bescheid über eine Zwangsgeldfestsetzung.

Beim diesjährigen Zensus werden neben den Einwohnerzahlen und demografischen Daten auch Zahlen zu den Wohngebäuden ermittelt. Ursprünglich sollte der Zensus im Jahr 2021 stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde er um ein Jahr verschoben. Mit der Befragung soll eine verlässliche Planungsgrundlage für politische und wirtschaftliche Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden geschaffen werden.