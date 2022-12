Zeitungszustellerin befreit eine eingesperrte Seniorin

Bergstraße. Zwei Kriminelle drangen in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Birkenauer Sandbuckelstraße ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen trafen die Ganoven auf die schlafende 80-jährige Bewohnerin.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand bedrohten die Unbekannten die Frau und forderten die Herausgabe von Geld. Die Täter flüchteten schließlich mit einem geringen Geldbetrag und mehreren Schlüsseln vom Tatort.

Die Seniorin wurde von den Einbrechern zuvor noch im Schlafzimmer eingesperrt. Etwa eine Stunde später wurde die Frau von einer aufmerksamen Zeitungsausträgerin befreit.

Die 80-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Die beiden flüchtigen, maskierten Kriminellen sind etwa 20 Jahre alt, waren dunkel gekleidet und sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060. pol