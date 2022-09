Zeitungszusteller können jetzt auch in Vollzeit tätig sein

Von Sina Roth

Bergstraße. Wer glaubt, Zeitungszusteller sei ein Mini-Job, der liegt damit nur zur Hälfte richtig: Denn es gibt eine ganze Reihe an Arbeitsmodellen. Ganz neu ist ein Angebot für Mitarbeiter, die als Springer in Vollzeit in der Zeitungszustellung tätig sind.

Christian Börstler, Geschäftsführer des gleichnamigen Presselogistik-Unternehmens, berichtet über verschiedene Arbeitsmodelle für Zeitungszusteller. © Thomas Neu

Was es damit auf sich hat und welche Möglichkeiten es außerdem gibt, wenn man als Zusteller arbeiten möchte, das berichtet Christian Börstler, Geschäftsführer des gleichnamigen Presselogistik-Unternehmens im Gespräch mit dieser Zeitung.

Firmenfahrzeug auch privat nutzen

„Bei unserem Pilotprojekt, in Zusammenarbeit mit dem Verlag, erhalten die betreffenden Mitarbeiter auf Wunsch ein Firmenfahrzeug, das Sie mittels einer Ein-Prozent-Versteuerung auch privat nutzen dürfen. Dabei werden jegliche Kosten wie Sprit und Wartung von der Firma übernommen“, so Börstler. Insgesamt 80 Zeitungszusteller sind momentan im Kreis Bergstraße beschäftigt. „Eine Altersgrenze gibt es bei uns nicht, nur volljährig müssen sie sein“, berichtet der Geschäftsführer. Junge Mütter beispielsweise, aber auch Rentner tragen Zeitungen aus. Und einige Zusteller verdienen sich dadurch Geld für größere Reisen, weiß Börstler.

Wer Zeitungszusteller für den Bergsträßer Anzeiger werden möchte, der hat - außer dem neuen Angebot - noch viele weitere Arbeitszeitmodelle als Option: Von einer Stunde am Tag auf Minijob-Basis, über Teilzeit bis hin zu acht Stunden täglich, in Vollzeit also, ist Vieles möglich.

Bewegung an der frischen Luft

Die Arbeitszeiten? Von Montag bis Samstag, ab ein Uhr nachts. Denn Zusteller arbeiten, wenn andere schlafen, damit die Zeitung früh morgens druckfrisch auf dem Frühstückstisch liegt und gelesen werden kann. Der Vorteil dabei: Man ist schon früh mit der Arbeit fertig und hat den Rest des Tages für sich.

Ob mit dem Fahrrad oder dem Auto: Fit sein sollte man, wenn man Zusteller werden möchte, zuverlässig und teamfähig. Außerdem sollte man sich vor Ort gut auskennen. Voraussetzungen sind zudem, dass man einen Schulabschluss und eine Berufsausbildung hat. Ein Führerschein ist jedoch nicht notwendig und die deutsche Sprache auf Niveau A1 reicht aus. Ein großes Plus bei der Arbeit sei, dass man dabei an der frischen Luft und in Bewegung ist. Außerdem habe man keine weiten Wege, wenn man im eigenen Wohnort Zeitungen austrägt. „Jeder neue Mitarbeiter erhält bei uns übrigens auch eine Starterprämie von 100 Euro, wenn er länger als drei Monate tätig ist“, ergänzt Börstler.

Interessenten richten ihre schriftliche Bewerbung an: Medienvertrieb Horst Börstler GmbH Personalabteilung Maudacher Straße 431 67065 Ludwigshafen. Bewerben kann man sich auch per Mail an bewerbung@boerstler.de

Telefonisch sind die Mitarbeiter unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-5544499 von Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 16 Uhr erreichbar. Direkte Ansprechpartnerin für das Verbreitungsgebiet Bergstraße ist Corinna Minkus telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 0621/5382678 oder per Mail an c.minkus@boerstler.de