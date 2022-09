Zeitungen kommen nachts

Wer wissen will, was in der Welt passiert, der kann sich am besten über eine Zeitung informieren. Damit die Zeitung aber auch morgens gelesen werden kann, ist es wichtig, dass im Ablauf nichts schief geht und sie pünktlich ankommt.

Tagsüber schreiben die Redakteure Artikel und abends entstehen dann in der Druckerei die Zeitungen. Nachts kommen dann die Zusteller ins Spiel.

Fred Fuchs © MM

Viele Transporter holen die Zeitungen in den Druckereien ab und bringen sie zu den Zustellern.

Zustellerinnen und Zusteller sind dann am Arbeiten, wenn die meisten anderen Menschen schlafen. Um ein Uhr nachts fangen sie mit ihrer Arbeit an. Da die Leute auch am Samstagmorgen ihre Zeitung lesen wollen, müssen die Zusteller auch dann arbeiten.

Die Zusteller fahren mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Die Zeitungen verteilen sie in einem bestimmten Gebiet. Sie wissen dort, wer die Zeitung bestellt hat, man redet von einem Abonnement, und werfen sie nachts in die Briefkästen; zum Frühstück ist sie dann da.

Zusteller werden kann jeder, der älter als 18 Jahre ist, einen Schulabschluss und eine Berufsausbildung hat. Es gibt auch Angebote für Jugendliche, die Prospekte verteilen. Das passiert dann tagsüber und z.B. einmal pro Woche. fw

Info: Den Kindernachrichtenpodcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de