Zeitung erst später im Briefkasten

Bergstraße. Krankheitsbedingt kam es gestern bei der Auslieferung des Bergsträßer Anzeigers zu übermäßig vielen Verspätungen. In Bensheim waren 2 von 50 Bezirken betroffen in Einhausen 3 von 13. Die Krankmeldungen der Austräger erreichten uns kurzfristig. Darunter auch solche wegen Corona-Quarantänen. Weil Springer eingesetzt werden mussten, erfolgte die Zustellung verspätet beziehungsweise die Zeitung wurde nachgeliefert. Wir bemühen uns, Verspätungen, die sich in den letzten Tagen unglücklicherweise gehäuft haben, durch unsere effiziente Logistik weitestgehend zu vermeiden, gänzlich ausschließen können wir sie leider auch künftig nicht.

Ihr Bergsträßer Anzeiger

