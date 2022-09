Lorsch. Um die Lebenswelt des Frühen Mittelalters geht es am Wochenende bei einer Zeitreise auf dem Gelände des Freilichtlabors Lauresham. Dabei wird gebacken, gefärbt, geschmiedet, gewebt, gesponnen, gekocht und Leder verarbeitet. Am Samstag (3.) finden ab 10 Uhr stündlich Führungen statt (letztmals ab 16 Uhr). Am Sonntag (4.) kann das Gelände von 10 bis 17 Uhr durchgehend betreten und erkundet werden. Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich. hol

