Zeichenkurse für Schüler

Bergstraße. In zwei Zeichenkursen für Schüler bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) können die jungen Teilnehmer alles zeichnen, was sie interessiert: Tiere, Comics, Mangas, Trickfiguren, Star Wars, Aliens, Roboter, Autos, Flugzeuge, Meerjungfrauen, Feen, Kobolde und vieles mehr. Mitzubringen in die Kurse sind ein Zeichenblock (A4), Bleistifte, Buntstifte, Spitzer und Radiergummi.

Der erste Kurs läuft am Freitag, 3. September, von 14 bis 16.15 Uhr, der zweite Kurs am gleichen Tag von 16.30 bis 18.45 Uhr. Die Kurse finden in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt in Lorsch im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). statt. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 17296-0, oder online www.kvhs-bergstrasse.de