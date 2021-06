Zeichenkurs für Schüler

Bergstraße. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) können Schüler alles zeichnen, was sie interessiert: Tiere, Comics, Mangas, Trickfiguren, Star Wars, Aliens, Roboter, Autos, Flugzeuge, Meerjungfrauen, Feen, Kobolde und vieles mehr. Mitzubringen in den Kurs sind ein Zeichenblock (A 4), Bleistifte, Buntstifte, Spitzer und Radiergummi. Der Kurs läuft am Samstag, 3. Juli, von 16.15 bis 18.15 Uhr im Schulungszentrum der Kvhs in Lorsch (Römerstraße 16). Der Kurs findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt. red

